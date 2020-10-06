На Ямале стартовала противопожарная профилактическая акция «Жильё»

Фото: администрация Шурышкарского района, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале началась профилактическая акция «Жильё». В течение октября специалисты Противопожарной службы региона и МЧС России проведут работу с населением округа, направленную на недопущение возгораний.

Как показывает статистика, количество пожаров в жилом секторе остаётся на высоком уровне. Основные причины – это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём. Подобные рейды призваны изменить ситуацию.

Специалисты напомнят жителям основные правила пожарной безопасности, обратят внимание на правила пользования электроприборами и электричеством в целом, а также вручат специальные памятки со справочной информацией и номерами телефонов вызова спасателей.

Кроме того, дежурные караулы проведут в округе пожарно-тактические занятия на объектах жилого фонда.

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