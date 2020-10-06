Родительский контроль проверил качество горячего питания в Ямальской школе-интернате имени Василия Давыдова

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Родители учеников Ямальской школы-интерната имени Василия Давыдова проверили качество горячего питания. Вместе с директором школы Александром Алисеевичем они побывали на кухне и в столовой, где для ребят организован приём пищи.

По словам руководителя учреждения, детей из всех классов кормят дважды в день. Меню составлено с учетом того, чтобы воспитанники получали все необходимые растущему организму витамины и микроэлементы. Мясо, рыба, овощи и фрукты, а также молочные продукты – всё это есть в рационе питания школьников.

Родительский контроль был организован для того, чтобы мамы и папы сами смогли принять участие в дегустации блюд и оценить их вкусовые качества, убедиться в свежести продуктов из которых готовят обеды и ужины, а также проследить за соблюдением санитарных норм на кухне.

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

По итогам проверки родители заполнили оценочный лист, где дали хорошую оценку организации школьного питания – детское меню сбалансировано, все нормы соблюдены.

Напомним, что с 1 сентября питание в школьных столовых стало бесплатным для всех детей. Соответствующее постановление подписал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.