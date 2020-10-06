В музыкальную школу поселка Пангоды завезли новые инструменты, стотмость которых более двух миллионов рублей

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

В детскую музыкальную школу посёлка Пангоды доставили новые инструменты и учебно-методическую литературу.

По словам директора учреждения Елены Валовой, это стало возможным благодаря участию школы в проекте «Культурная среда», одной из задач которого является совершенствование материально-технической базы творческих учреждений.

На закупку новых инструментов было направлено свыше двух миллионов рублей, средства выделены из федерального и окружного бюджетов.

Список приобретенных музыкальных инструментов и оборудования достаточно внушителен. Это рояль «Zimmermann», пианино «Samik», цифровое пианино «Casio Celviano», гитара классическая «Alhambra Conservatory», скрипки «Gliga Genial», «Tononi» и «Pierre Cesar».

Их первое звучание в посёлке газовиков можно было услышать на концерте-презентации, который прошел в музыкальной школе в Международный день музыки.

Добавим, что детская музыкальная школа поселка Пангоды в прошлом году отметила свой 35-летний юбилей. Сегодня в этом учреждении культуры занимаются 238 ребят под пристальным вниманием 15 педагогов. Здесь работают фортепианное, народное, струнно-смычковое отделение и отделение раннего эстетического развития.

На сегодняшний день учреждение качественно обновило материально-техническую базу, которая должна стать новым этапом в творческой самореализации юных талантов.