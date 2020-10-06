Природоохранная прокуратура Ямала добилась рекультивации 45 гектаров земли Фото: pixabay.com

Ямальская природоохранная прокуратура проверила исполнение лесного законодательства в отношении предприятий-лесопользователей.

Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью «СеверЭнерго» более одного года использовало лесной участок площадью 45 гектаров в отсутствие договора аренды. На территории происходила разработка месторождений полезных ископаемых.

В связи с этим руководству предприятия было внесено представление, обязывающее устранить нарушение закона, однако ответных действий так и не последовало. Тогда прокурору пришлось направить в суд исковое заявление.

Суд полностью удовлетворил все требования, возложив на предприятие обязанность по проведению рекультивации лесного участка и его возврату уполномоченному органу власти.

На данный момент решение суда исполнено, а территория передана региональному департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса.

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