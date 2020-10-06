Более 20 салехардских семей получили социальную выплату на приобретение жилья

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Управление жилищной политики Салехарда продолжает выдачу свидетельств молодым семьям на приобретение жилья, финансирование программы рассчитано примерно на 50 ячеек общества.

-На сегодняшний день 21 молодая семья уже получила социальную выплату, - сообщил начальник управления Иван Паршуков.

Участником программы может быть молодая семья, а также неполная, состоящая из одного родителя и одного ребёнка, постоянно проживающая на территории округа. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет на момент утверждения списка.

Также семья должна нуждаться в жилом помещении и иметь достаточный доход, позволяющий получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчётной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

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