«Собачий гламур»: в Надыме пройдёт конкурс костюмов для животных

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

В Надыме пройдёт конкурс костюмов для животных «Собачий гламур». Желающим принять участие необходимо придумать красивый наряд для своего питомца или доработать уже имеющийся. Кроме того, нужно обязательно подобрать музыкальное сопровождение для дефиле и описать одежду собаки, этот текст будет зачитывать ведущий в ходе демонстрации.

Критериями оценки являются креативность идеи, её воплощение, уникальность созданного образа и мастерство исполнения костюма.

По окончанию мероприятия будут присвоены три первых места за работы, набравшие наибольшее количество баллов по подсчётам жюри. Также могут быть объявлены и дополнительные номинации, например, за самый стильный костюм или самый гламурный образ.

Победители будут награждены подарками для любимых питомцев и презентами от партнёров конкурса.

Заявку необходимо оформить заранее, до 11 октября. К ней необходимо приложить описание образа: кто или что изображает костюм, из чего он сделан, что хозяин хотел рассказать о своей собаке и прочее.

Заявку можно направить на адрес электронной почты: park-nadym@mail.ru. Получить всю необходимую информацию можно по телефонам: 502268, 533910, 8 9026262334.