В Пуровском районе действует горячая линия по отлову бездомных животных

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района организовал горячую линию по отлову безнадзорных животных: +7 (34997) 2-23-10, 2-23-05. Обратиться с актуальной информацией можно и в единую дежурно-диспетчерскую службу по единому номеру: 112.

Как рассказали в департаменте, работа проводится в двух направлениях: по заявкам граждан и в соответствии с графиком. Регулярный отлов животных проходит до двух раз в неделю, соответственно, если поступает заявка от местного жителя по поводу стаи собак, то специалисты незамедлительно прибудут на место вызова. Далее они отвезут животных в таркосалинский приют, где им поставят прививки от бешенства, стерилизуют и чипируют.

Напоминаем, что районный департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения является уполномоченным органом в области обращения с безнадзорными животными на территории Пуровского района. На сегодняшней день департаментом заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову, транспортировке в приют, содержанию, ветеринарному сопровождению и возврату на прежние места обитания четвероногих