В Новом Уренгое открылась шахматная гостиная Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое на базе МБОУ «Специальная (коррекционная) школа №18» состоялось торжественное открытие шахматной гостиной. Проект реализован при финансовой поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург».

В мероприятии приняли участие школьники и педагоги образовательного учреждения, а также представители газодобывающей компании.

В коррекционной школе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. По мнению педагогов, игра в шахматы и шашки будет способствовать повышению самооценки ребят, развитию памяти и внимания. Для удобства детей в шахматном уголке расположили напольные, настольные и настенные доски. После официальной части ученики сыграли первые товарищеские поединки - друг с другом и с приглашёнными гостями.

-На уроках дети порой неусидчивы, но вот именно игра в шахматы позволяет им это исправить. Они становятся более дисциплинированными, плюс ко всему - ребята очень любят эту игру, - рассказала директор школы №18 Наталья Гусева.

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