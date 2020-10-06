В Салехарде выберут лучших юристов

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде пройдёт конкурс «Юрист года ЯНАО - 2020». Участвовать могут граждане, имеющие высшее юридическое образование или обучающиеся по юридическим дисциплинам, также все претенденты должны быть зарегистрированы по месту жительства в пределах округа.

Скан заявки с анкетой можно направить по электронной почте: alrf_89@mail.ru до 16 октября.

Конкурс проводится в два этапа: первый - 20 октября и второй - с 18 по 20 ноября. Первый этап пройдёт в очном формате в виде тестирования. Все вопросы основываются на действующем законодательстве РФ и ЯНАО. Во второй этап попадут только десять лучших, набравших наибольшее количество баллов. Проводится он в заочной форме, участникам будет предложено выполнить специальное конкурсное задание по решению типовых задач в области юриспруденции.

Торжественное объявление и награждение пройдёт в профессиональный праздник - 4 декабря. Победители получат специальные дипломы окружного конкурса «Юрист года ЯНАО-2020».

Стоит добавить, что мероприятие проводится для стимулирования профессионального роста и выявления специалистов высокой квалификации.

Узнать подробную информацию о конкурсе можно по адресу электронной почты alrf_89@mail.ru, либо по телефону: 8(34922)9-94-03.