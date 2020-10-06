Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 октября 2020 года увеличилось на 149 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 149 человек, а общее число инфицированных с начала периода составило - 16 238.

Из общего числа болеющих госпитализировано 606 жителей, 12 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 5 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался.

-На сегодняшний день трагическую статистику пополнил еще один случай. В Надыме умерла женщина 1968 года рождения, страдающая несколькими серьезными хроническими заболеваниями. Врачи использовали все возможности, чтобы спасти ей жизнь, но, к сожалению, интенсивная терапия не помогла, организм, ослабленный хроническими недугами, не справился с коронавирусом, - пояснила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Кроме того, за сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 770 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 146 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 35, Муравленко - 25 и Салехарде - 24.

Далее идут: Лабытнанги - 21, Надым - 18 и Новый Уренгой - 10.

Замыкают список: Губкинский и посёлок Пангоды - 3, посёлок Приозёрный и село Шурышкары - 2, а также Тарко-Сале, посёлки Уренгой и Ягельный - 1.

Всего в районе было проведено 4 643 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период – 13 528.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 615 человек с COVID-19, с начала периода - 1 237 504. Выздоровевших - 6 252, за весь период - 988 576. Умерших - 188, с начала периода - 21 663.