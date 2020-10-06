Юные ноябряне высадили за городом более тысячи саженцев кедра

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске прошла акция «Возродим наш лес». В её рамках неподалёку от города высадили более тысячи саженцев сибирской кедровой сосны. Занимались благородным делом юные экологи из Содружества детских объединений «Я-МАЛ». Молодые деревья северянам передала организация «Родной лес», которая занимается восстановлением зелёных насаждений. Кедры приехали из питомника Екатеринбурга.

В мероприятии приняли участие более 40 ребят из детских организаций «САМ», «Искра», «ТАИР», «Открытые сердца», «Пламя», «Штурманы детства», «Колорит», «Детство без границ» и «Орлёнок», а также родители юных активистов. Поддержали посадку деревьев и сотрудники экологической службы «Газпром добыча Ноябрьск».

Стоит добавить, что Содружество детских объединений «Я-МАЛ» уже третий год оказывает помощь в посадке леса. Силами ребят с 2018 по 2019 годы на территории вокруг Ноябрьска высажено 600 пихт, 600 лиственниц и 300 кедров.

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