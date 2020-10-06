В Новом Уренгое задержали мужчину с наркотиками

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое сотрудники отдела по контролю за боротом наркотиков в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину 1986 года рождения. В момент досмотра у него обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,21 грамм.

В своё оправдание злоумышленник сообщил, что данное вещество приобрел исключительно для себя, не собираясь его распространять, однако избежать уголовного дела он так и не смог.

На данный момент его обвиняют по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Наказание за это предусматривает лишение свободы до 3 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ещё одно похожее преступление произошло в городе минувшим летом. Тогда полицейские задержали мужчину 1982 года рождения с «синтетикой» массой 0,96 грамм.