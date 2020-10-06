За один день на дорогах Ямала задержали 14 нетрезвых водителей

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

Госавтоинспекция Ямала подвела итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». В минувший понедельник, 5 октября, сотрудники задержали четырнадцать автомобилистов, употребивших алкоголь. Трём из них грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 264. 1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Также автоинспекторы напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В отношении автовладельцев, повторно севших за руль в состоянии опьянения, будут возбуждены уголовные дела, наказание за которые - до двух лет тюрьмы, а также лишение прав в течение трёх лет.

Сотрудники ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно информировать полицию о водителях со странным поведением. Автоинспекторы готовы немедленно предпринять все необходимые меры для задержания нарушителей.