Легкоатлет из Пуровского района завоевал серебро в чемпионате России по бегу по шоссе

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Москве завершился ежегодный полумарафон «Моя столица». В его рамках прошёл первый в истории чемпионат России по бегу на 10 километров по шоссе в категории Masters от 35 лет и старше.

Среди победителей оказался легкоатлет Денис Кораблёв из Пуровского района, завоевавший серебро среди мужчин в возрасте от 35 до 39 лет. Он преодолел дистанцию за 32,26 минуты.

Напомним, Денис Кораблёв - представитель районной спортивной школы олимпийского резерва «Авангард», многократный победитель и призёр международных соревнований по бегу на стайерские дистанции. Спортсмен занимается под руководством тренера сборной ЯНАО Григория Хангельдиева.

Организаторами события выступили «Национальное беговое движение» при поддержке Министерства спорта РФ и Всероссийской федерации легкой атлетики.

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