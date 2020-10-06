На Ямале бывший директор казенного учреждения попался на многомиллионных взятках Фото: pixabay.com

Полиция Ямала проводила расследование уголовного дела о растрате бывшим руководителем ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО». Он присвоил около 200 миллионов рублей при строительстве животноводческого комплекса в селе Аксарка и детского сада на 300 мест в городе Лабытнанги.

После изучения материалов дела региональной прокуратурой выяснился факт, что участниками хищений совершены иные, более тяжкие коррупционные преступления, а именно получение и дача взяток в особо крупном размере, а также посредничество.

Поставленное руководителем на объекты оборудование оказалось оплачено по цене, сильно превышающую среднерыночную, за что бывший директор получил от представителей ООО «Ямалстройгрупп» более 18 миллионов рублей.

По требованию прокуратуры округа материалы по фактам взяток были выделены в отдельное производство и направлены в Следственный комитет России по ЯНАО, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 5 ст. 291 УК РФ «дача взятки за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере».