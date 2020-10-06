Сельская ипотека работает и на Ямале

Собственником жилья по программе «Сельская ипотека» стала семья учителя Елены Лукьяновой. Льготная ипотека по ставке 2,7% годовых предоставлена Россельхозбанком в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Общая сумма выданных Тюменским региональным филиалом займов по этой программе уже превысила 700 млн рублей.

-Мы с мужем давно хотели обзавестись новым жильем. Когда услышали новость о льготной сельской ипотеке, решили – это точно наш шанс. В итоге подали заявку в офисе в Новом Уренгое, получили одобрение. Теперь впереди только приятные хлопоты, связанные с переездом и новосельем, – делятся радостью семья Лукьяновых.

-За полгода программа показала свою востребованность и в России, и на Ямале. Это говорит о желании людей обзавестись жильем подальше от городов, в сельской местности. Конечно, цели у всех разные. Часть привлекают исключительно условия программы, которые без преувеличения можно назвать уникальными. Многие получатели льготной ипотеки решили закрепиться на селе. Для таких людей программа стала хорошим подспорьем, – отметил Заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских.

По словам директора Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Михаила Стебихова, льготная «сельская ипотека» – это государственная инициатива, которая призвана снизить бремя долговой нагрузки на сельское население и улучшить инфраструктуру многих сельских территорий.

-У каждого заемщика – своя история, свои возможности и планы, но объединяет их одно – желание комфортно жить в сельской местности, а мы в свою очередь готовы поддержать жителей Ямала в этом стремлении, ведь развитие сельских территорий является одним из приоритетных направлений деятельности нашего Банка, – добавил Михаил Васильевич.

В целом по России РСХБ выдал уже более 35 млрд рублей сельской ипотеки, сумма пошла на улучшение жилищных условий почти 18 тыс. семей.