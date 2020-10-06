«Ямал - территория трезвого вождения»: в регионе стартует социальная интернет-кампания

Фото: Госавтоинспекция Ямала, соцсеит "ВКонтакте"

Госавтоинспекция Ямала призывает всех неравнодушных граждан, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации, а также общественных и молодёжных объединений поддержать социальную интернет-кампанию «Ямал - территория трезвого вождения».

Главным её сообщением может стать послание: «Я не пью за рулем!», «Выпил - за руль не садись», «Водители Ямала за трезвость на дорогах», «Градус за рулём крадёт жизнь», «Трезвые рулят!», «Води по-трезвому», «Сообщи о нетрезвом водителе по телефону 102» и прочее.

Всем участникам интернет-кампании предлагается разместить на своих страничках в социальных сетях фото, либо селфи с призывами или плакатами на заданную тематику. После чего ссылку необходимо прислать на электронный адрес: propaganda89@mail.ru для последующего размещения в социальных сетях Госавтоинспекции Ямала, при этом обязательно указав краткую информацию об участнике и его контакты.

Автора самого креативного тематического фото будет ждать сюрприз к Новому 2021 году!