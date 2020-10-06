В Салехарде руководитель коммерческой организации пытался нажиться на строительстве детского сада Фото: pixabay.com

В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ «дача взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, руководитель ООО «Ямалстройгрупп» решил незаконно обогатиться на строительстве детского сада в Лабытнанги. Для этого он вступил в сговор с директором государственного казённого учреждения «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», являющимся одной из сторон заключённого государственного контракта по строительству учреждения. Таким образом, с апреля 2014 по апрель 2016 года ему было передано более 13 миллионов рублей.

По требованию прокуратуры материалы по даче взятки были выделены из уголовного дела, находящегося в производстве следственной части УМВД и переданы в Следственный комитет РФ по ЯНАО.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.