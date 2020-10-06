В Яр-Сале высадили растения, произрастающие в Азии и Японии

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

В Яр-Сале продолжают высаживать растения, нетипичные для Крайнего Севера. Инициатором такой идеи выступил глава района Андрей Кугаевский. Напомним, что недавно в переулке «Молодёжный» появились 200 саженцев сорока видов растений и кустарников. Губернатору Ямала их показал автор проекта, учёный Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина Виктор Валдайских.

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Теперь же идея развивается дальше. В обновлённом сквере высажены ирисы, хосты, рябинники, кусты спиреи берёзолистной и иволистной, и даже сосна сибирская кедровая, а также её близкий родственник кедровый стланник. Отметим, что эти красивые деревья обычно растут гораздо южнее, их ещё называют сибирскими кедрами и любят за обильные урожаи ценных и вкусных орешков, но плодоносить они начинают в среднем через 60 лет, а иногда и позже.

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Если взять для примера хосту, то этот род многолетних травянистых растений произрастает на Дальнем Востоке, в Восточной Азии и Япония. Они широко используются в садоводстве и ландшафтном дизайне, а также ценятся как теневыносливые декоративно-лиственные растения.

Планируется, что часть кустарников создадут живую изгородь, которая непременно будет цвести и радовать взгляды селян. Также строители сквера собираются посадить целый ковёр клевера из специально отобранного сорта.

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Как показала практика прошлого года, большинство саженцев прижилось, успешно развиваются и цветут. Сейчас в Яр-Сале можно увидеть жимолость покрывальную, черёмуху обыкновенную, родиолу розовую, рододендрон канадский и многие другие виды необычных растений.