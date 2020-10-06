Сотрудники МЧС из Нового Уренгоя продолжают проводить в школах уроки ОБЖ

Фото: МЧС России по ЯНАО

В первую неделю учебного года во многих городских школах прошли открытые уроки с участием сотрудников пожарной охраны и продолжаются до сих пор.

Профилактические мероприятия с детьми по вопросам безопасности - это совместная масштабная работа образовательных организаций и сотрудников МЧС России. Такие занятия особенно актуальны после летних каникул. Они помогают напомнить ребятам определённые знания по безопасности жизнедеятельности.

Сотрудники ведомства всегда готовятся к таким встречам, тщательно подбирая обсуждаемые темы уроков с учётом возрастных категорий учеников и района проживания.

Также ребятам рассказывают о том, какие бывают виды пожаров и как правильно себя вести при их возникновении. Кроме того, до школьников регулярно доводят информация об ответственности и последствиях за ложные вызовы экстренных служб.

В завершении каждого занятия специалист МЧС России напоминают всем ребятам номера телефонов экстренных служб, по которым необходимо звонить при возникновении чрезвычайных ситуаций и вручают памятки о мерах пожарной безопасности.

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