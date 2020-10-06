Фото: www.salekhard.org

В Салехарде появилась «Аллея совершеннолетия», созданная 11-классниками школы №2. Ребята высадили саженцы рябины вдоль лестницы, ведущей к Обдорскому острогу.

Чтобы горожане знали, кого благодарить за новое живописное место, возле аллеи установили памятную табличку с именами школьников.

Фото: www.salekhard.org

Инициаторами проекта стали Центра развития внешних связей Ямала и организация «Зелёная Арктика».

Нам очень хотелось, чтобы такая аллея появилась в Салехарде. Теперь те парни или девушки, которым предстоит жить и учиться в других городах, могут оставить частичку себя в родном месте. В этом году нашу идею поддержала вторая школа – думаю, в будущем желающих посадить своё деревце станет гораздо больше, - рассказала директор Центра развития внешних связей ЯНАО Лариса Евдокимова.

В планах у организаторов - соблюдать традицию ежегодно.

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