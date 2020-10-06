Погода на Ямале на 6 октября: пасмурно и мокрый снег

Последние новости о коронавирсе на Ямале Фото: pixabay.com

Во вторник, 6 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, после обеда и поздним вечером ожидаются снег с дождём. Днём +3, ночью -2. Ветер 8-13 м/с.

Ноябрьск: облачно и мокрый снег. Днём +1, ночью -2. Ветер 5-11 м/с.

Надым: облачно и мокрый снег. Днём +2, ночью 0. Ветер 7-14 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, поздним вечером начнётся снег. Днём +2, ночью -3. Ветер 7-11 м/с.

Губкинский: облачно, поздним вечером начнётся снег. Днём +2, ночью -1. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днём +2, ночью -2. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днём +3, ночью -1. Ветер 7-13 м/с.

Муравленко: переменная облачность, мокрый снег, гроза. Днём +1, ночью -2. Ветер 6-11 м/с.