Фото: www.newurengoy.ru

Андрей Воронов избран новым главой Нового Уренгоя. Такое решение приняли депутаты Городской думы во время второго заседания, прошедшего внеочередно 5 октября.

В первой половине дня состоялось собрание конкурсной комиссии, в результате которого из трёх кандидатур были выбраны две – Дмитрия Туковского и Андрея Воронова. Затем претенденты представили свои программы социально-экономического развития города. В своих выступлениях они отметили необходимость решения жилищного вопроса, создания условий по увеличению рождаемости, а также продолжения работ по созданию комфортной среды.

Выступление Андрея Воронова началось с фразы: «Построим будущее вместе». В своей презентации он подробно рассказал о том, каким видит Новый Уренгой в перспективе и о первоочередных задачах.

По мнению нового главы, необходимо избавить город от аварийного жилья. Для этого в ближайшие три года необходимо расселить более одной тысячи семисот семей. Темпы строительства и объемы финансирования позволяют уверенно идти к этой цели.

Также была затронута тема улучшения качества и безопасности дорог. Новый Уренгой разделен железной дорогой, поэтому важно, чтобы все районы были связаны бесперебойным сообщением. Развязки в ПМК-9, на Восточной объездной и проспекте Губкина помогут распределить автомобильные потоки и сделают поездки более удобными и безопасными.

Ещё одна важная тема – благоустройство. Эту работу, по мнению Воронова, необходимо вести комплексно. Кроме того, он затронул тему развития социальной инфраструктуры, системы образования, спорта, малого и среднего бизнеса, реализации совместных проектов с предприятиями ТЭК и взаимодействия с населением по различным направлениям деятельности администрации города.

Фото: www.newurengoy.ru

Открытым голосованием 22 депутата Городской думы выбрали кандидатуру Андрея Воронова на пост главы Нового Уренгоя. Новый градоначальник торжественно принял присягу.