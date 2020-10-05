Автомобилистам Ямала напомнили о необходимости установить зимнюю резину Фото: pixabay.com

На Ямале уже выпал первый снег, а это значит, что наступила пора зимних шин. Кроме того, сотрудники автоинспекции напоминают, что резину необходимо менять тогда, когда температура приближается к нулю градусов. Учитывая, что в округе холодная погода устанавливается значительно раньше, чем в других регионах, автолюбителям не следует затягивать с посещением станций техобслуживания.

Новая резина поможет водителям избежать аварий и сохранить здоровье.

Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует максимальной концентрации внимания, ведь перепад температуры, замерзание, либо таяние, приводят к изменению сцепления колес с дорожным покрытием.

Чтобы не попадать в ДТП, необходимо правильно выбирать манеру поведения на дороге в зависимости от погодных условий, заранее распознавая потенциальную опасность, также стоит своевременно меняйть летнюю резину на зимнюю, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.