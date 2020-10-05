В России запущен проект «Мы – Учителям»

Фото: Образовательный Союз

В преддверии Дня учителя, который отмечается в России и по всему миру 5 октября, запущен масштабный социальный проект «Мы – Учителям». Проект уже поддержали более 20 российских компаний и учреждений культуры, в том числе фонд «Тотальный диктант», Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, образовательный центр «Сириус», фонд «Живая классика», музейно-выставочный центр «Самара Космическая», онлайн-школа Skyeng, Интерактивная тетрадь Skysmart, онлайн-библиотеки электронных и аудиокниг MyBook и «Литрес», образовательный проект «Лекториум», SkillBox, издание «Азбука детского счастья» и другие.

Цель проекта – показать, что общество высоко ценит труд работников образования, чей выбор жизненного пути связан с просвещением и воспитанием подрастающего поколения.

«Наша инициатива – это возможность поблагодарить педагогов за их работу и выбор жизненной миссии. А также ещё раз напомнить, что наши успехи — это заслуги учителей. Мы очень признательны компаниям, которые уже присоединились к проекту, а также приглашаем и других принять участие в проекте. Для этого нужно перейти на сайт Мы-Учителям.рф и заполнить форму со специальным предложением для учителей», – отметил координатор проекта Евгений Антонов, руководитель образовательных проектов некоммерческой организации Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций». На официальном ресурсе проекта МЫ-УЧИТЕЛЯМ.РФ собраны специальные предложения и акции от компаний-партеров, которыми могут воспользоваться педагоги. Это бесплатные книги, просветительские лекции, билеты в музеи, а также специальные предложения на учебную литературу, курсы, доступ к образовательным и развлекательным онлайн-платформам.

«Учителя – одни из важнейших людей в жизни каждого из нас. Замечательно, что и после окончания школы мы прекрасно помним, что нам дали учителя за время, проведенное за партами. И вдвойне замечательно, если мы сможем дать им что-то обратно. Кто-то – тепло благодарности, а кто-то – инструмент, который поможет в нелегком деле обучения новых поколений учеников», – отметил Александр Пономарев, начальник отдела развития дистанционных программ фонда «Талант и успех» (учредитель образовательного центра «Сириус»).

Ольга Ребковец, руководитель проекта «Тотальный диктант», подчеркнула актуальность акции: «Тотальный диктант не мог пройти мимо этого проекта, ведь любовь к русскому языку и вообще образованию зарождается со школьной скамьи. Наша команда все время работает с учителями и знает, какая трудная и ответственная у них работа. Мы рады присоединиться к проекту и выразить благодарность учительскому сообществу».

С ней согласна Елена Кузина, директор музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая»: «Учителя любят наш музей, приходят к нам как со своими учениками, так и со своими семьями. Как только мы узнали о проекте «Мы – Учителям», то сразу решили его поддержать и сделать бесплатным вход для учителей. Мы будем рады провести экскурсии для учителей».

Александр Ларьяновский, управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng сказал: «Четвёртая четверть последнего учебного года наглядно показала всей стране, насколько важный и тяжелый труд учителя. Такие акции как «Мы – Учителям» от Обрсоюза – это прекрасный способ сказать «Спасибо!» и оказать то самое внимание, которого так не хватает педагогам в течение всего остального времени. Поэтому надеюсь, что мы будем благодарными каждый день, а не только по праздникам».

Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика»: «Любые проекты, поддерживающие учителей, поднимающие статус профессии педагога, чрезвычайно важны. Недавно весь мир осознал, как много значат для нас врачи. Что должно произойти, чтобы все мы осознали, что конкурентоспособна та страна, в которой учителя – профессионалы экстра-класса? Именно от учителей зависит, каким будет следующее поколение, будет ли это поколение учёных, изобретателей, визионеров, порядочных и целеустремленных людей или это будет агрессивная масса лентяев. От учителей зависит без преувеличения наше будущее, а мы часто недооцениваем их роль».

«Мы взрослеем, мудреем, и за это спасибо нашим учителям. Праздник у учителей – это не один день в году. Учителям нужно говорить «Спасибо»» и дарить цветы каждый день. Потому что они каждый день отдают частичку себя своим ученикам. Учитель – это не профессия, это жизнь и призвание», – Екатерина Морозова, председатель Единой независимой ассоциации педагогов.

Акция – это также возможность выразить свои личные чувства педагогам за их социально значимую работу. Свои поздравления всему педагогическому сообществу в рамках акции уже направили деятели культуры, науки, искусства и спорта. Народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков пожелал учителям оставаться верными своему призванию, а театральный режиссёр, художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман поблагодарил своих педагогов за их вклад в его становление: «Все, что в моей судьбе есть, все, что есть в моей работе, – это все наследие моих учителей».

Организатором проекта выступила социально ориентированная некоммерческая организация Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» (Обрсоюз) при поддержке Российских студенческих отрядов (РСО) и общественной организации «Единая независимая ассоциация педагогов» г. Москвы.