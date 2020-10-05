Прокуратура Пуровского района добилась наличия на местных котельных неснижаемого запаса топлива Фото: pixabay.com

Прокуратура Пуровского района проверила исполнение законодательства о подготовке к отопительному сезону.

Было установлено, что региональный филиал АО «Ямалкоммунэнерго» не обеспечивает котельные Тарко-Сале, а также посёлков Пуровск, Пурпе и Уренгой достаточным количеством топлива, необходимого для надёжной работы в аварийных условиях.

В связи с этим директору подразделения было внесено представление об устранении нарушений, однако ответных действий так и не последовало.

Тогда прокурор направил в суд исковое заявление. В нём говорилось, что предприятие обязано обеспечить котельные необходимыми объёмами топлива, как того предписывают нормативы.

Суд полностью удовлетворил это требование, но ответчика такое решение не устроило, и он обжаловал его в апелляционном порядке. Однако решение было оставлено без изменений, а жалоба – без удовлетворения.

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