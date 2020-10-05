В Лабытнанги будут судить местную жительницу, потратившую денежный грант на собственные нужды Фото: pixabay.com

Прокуратура города Лабытнанги утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Её будут судить по ч. 3 ст. 160 УК РФ «растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере».

По версии следствия, обвиняемая в ноябре 2018 года получила грант от администрации города на сумму 300 тысяч рублей. Полученные деньги она должна была потратить на создание собственного дела и реализацию бизнес-проекта «СТО грузовых машин и спецтехники», а именно – приобрести автомобильный подъёмник.

Вместе этого женщина растратила все средства на личные нужды. В последующем, осознавая последствия, она решила скрыть факт растраты, составив фиктивные документы о целевом использовании денег, которые предоставила в администрацию города.

На данный момент уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Если женщину признают виновной, то она может лишиться свободы сроком на пять лет.

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