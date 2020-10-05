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Житель Ямальского района зарезал товарища во время пьяной ссоры

За это он получил 12 лет тюрьмы
Вера ЗенинаВера Зенина
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Житель Ямальского района зарезал товарища во время пьяной ссоры

Житель Ямальского района зарезал товарища во время пьяной ссоры

Фото: pixabay.com

В Ямальском районе вынесли обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «убийство».

Происшествие случилось в селе Новый порт, когда двое мужчин распивали алкоголь в компании односельчан. Во время застолья между ними произошёл конфликт на бытовой почве. Не сдержав эмоций, злоумышленник схватил нож, а затем - нанёс потерпевшему несколько ударов.

Мужчину экстренно доставили в больницу 8 мая, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, северянин скончался.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ещё одно похожее преступление произошло зимой в селе Яр-Сале. Между супружеской парой, употреблявшей спиртное, завязалась ссора. Во время конфликта 50-летняя женщина схватила нож и вонзила его в грудь своему избраннику. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

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