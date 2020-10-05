«Призрачные воспоминания»: жителей Салехарда приглашают на хоррор-экскурсию

Фото: МВК имени И.С.Шемановского | Салехард, соцсеть "ВКонтакте"

В Салехард приехала необычная выставка мистических стереопортретов «Призрачные воспоминания». Пройдёт она в музейно-выставочном комплексе им. И.В. Шемановского 25 октября в 17:00. Вход строго с 16 лет.

Все картины созданы в технике стерео-варио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи. Автором жутких шедевров является американский художник Эдвард Аллен.

Посетителей ждут более 30 мистических произведений. Смотря на них под разным углом, можно увидеть, как меняется облик человека - на место добродушному и обыденному выражению приходит пугающее и зловещее. В кого-то попадает молния, кто-то просто исчезает с фотографии, а чьи-то портреты загораются огнем. Все фотографии подписаны и представляют собой историю одного мистического семейного рода.

В наши дни с появлением новых технологий интерес зрителей к подобной тематике не угасает. На протяжении последнего десятилетия работы Эдварда Аллена не оставляют равнодушными людей по всему миру.

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