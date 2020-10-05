На Ямале развернуто более 10 процентов коечного фонда для больных COVID-19 Фото: pixabay.com

На Ямале продолжает расти число жителей, заразившихся COVID-19. Как и предсказывали эпидемиологи, сейчас ситуация осложняется сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. На их фоне развиваются тяжелые пневмонии - самое грозное осложнение, с которым сталкиваются врачи.

-На сегодняшний день в округе свободно 11 процентов коечного фонда. Мы приняли решение точечно, по мере необходимости разворачивать ранее закрытые мощности, созданные в пиковые периоды. Расконсервируем инфекционный госпиталь на базе Новоуренгойского газохимического комплекса для пациентов, болеющих в легкой форме и выздоравливающих. Введены дополнительные койки в Ноябрьской ЦГБ, в Тазовской райбольнице. С завтрашнего дня будут развернуты дополнительные места в Лабытнангской и Ноябрьской больницах, в Надыме в поселке Аэропорт. Всего в округе сейчас занято 579 коек из готовых 664. В первую волну мы разворачивали почти 1600, - рассказала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

На сегодня система здравоохранения готова встретить новый виток пандемии. Есть опыт и запас медицинских препаратов, также имеется достаточное количество аппаратов ИВЛ. Кроме того, продолжается сплошное тестирование приезжающих в округ, пробы берутся у всех, кто обращается с симптомами ОРВИ.

-Главное, что сейчас необходимо, - соблюдение мер безопасности. Не относитесь формально к соблюдению режима и здоровью близких, берегите себя, - порекомендовала Татьяна Бучкова.