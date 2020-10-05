Врачи ЦРБ Тарко-Сале извлекли монету из желудка маленького ребенка

Врачи ЦРБ Тарко-Сале извлекли монету из желудка 5-летнего мальчика Фото: pixabay.com

Врачи Тарко-Салинской центральной районной больницы успешно извлекли двухрублёвую монету из желудка ребёнка.

Такая процедура в медучреждении проведена впервые. До недавнего времени пуровчане с инородными телами в пищеварительном тракте направлялись в Новый Уренгой, но всё изменилось после того, как в сентябре больница закупила эндоскопические инструменты для проведения подобных операций. «Крысиный зуб», «Пеликан», «Алигатор» - щипцы имеют интересные названия и отличаются методом захвата.

Работу одного из устройств проверили вскоре после поступления. Детский хирург-эндоскопист Сергей Сивков провёл фиброгастродуоденоскопию пятилетнему ребенку.

Родители мальчика обратились в больницу сразу после того, как сын признался, что проглотил монету. К слову, этот факт во многом облегчил оказание медицинской помощи и предотвратил негативные последствия для здоровья ребенка. После 3-х кратного проведения рентгена, убедившись, что монета плотно осела в желудке, было принято решение извлечь ее оперативным путем. Манипуляция длилась около 10 минут, всё это время малыш мужественно переносил процедуру.

По словам доктора, случаи с проглатыванием инородных тел у детей встречаются довольно часто. В основном это скрепки, монеты, детали конструктора и запчасти от игрушек. И по истине – удача, если малыш уже в том возрасте, когда способен сообщить о произошедшем.

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