Глава Салехарда Алексей Титовский вылечился от коронавируса

Фото: официальная страница Алексея Титовского в "Instagram"

Глава Салехарда Алексей Титовский излечился от COVID-19 и уже побывал на главных строительных площадках города.

-Дорогие земляки, спасибо за тёплые слова, пожелания здоровья и поддержку. Повторный тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат. Самочувствие хорошее. Вернулся к полноценной работе, - написал градоначальник на своей странице в «Instagram».

Кроме того, он уже успел посетить основные городские стройки, которые предстоит завершить в ближайшее время. Одна из них - это набережная озера Лебяжье. На данный момент подрядчик приступил к сборке детских площадок, а на следующей неделе начнёт укладывать резиновое покрытие.

В сквере на улице Чубынина беседки накрыли поликарбонатом, чтобы в них можно было укрыться в непогоду.

Также ведётся ремонт проезда у бизнес-центра «Ямал-Плаза», а на улице Свердлова начались работы по расширению проезжей части и обустройству парковочных мест.

Продолжается строительство и нового детского сада в микрорайоне Удача. Подрядчик приступил к благоустройству территории и внутренней отделке помещений. Кроме того, здесь же реализуется масштабный проект по благоустройству проездов в жилом массиве: ведётся укладка нового асфальта и обустройство тротуаров.

В районе аэропорта продолжается строительство новой лыжной базы. Сейчас здесь залит фундамент под возведение модульного комплекса вместительностью до 100 человек и заказаны конструкции. Сдача объекта планируется в декабре этого года, как раз к началу лыжного сезона.

Также поступили конструкции для строящегося приюта для животных. В ближайшее время подрядчик приступит к их сборке.

-В целом, на объектах работы идут хорошими темпами. Должны уложиться в запланированные сроки. Уважаемые салехардцы, берегите себя, не забывайте о мерах профилактики, будьте здоровы, - пожелал горожанам Алексей Титовский.