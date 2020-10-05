В Лабытнанги чествовали лучших молодых педагогов Фото: pixabay.com

Глава Лабытнанги Марина Тресков и председатель Городской Думы Евгений Зуйков чествовали лучших педагогов города.

Среди них – победители регионального конкурса на получение грантов губернатора ЯНАО для внедрения индивидуальных проектов в образовательных организациях.

-Радостная новость: гранты в размере 600 тысяч рублей получили все семеро конкурсантов, представлявших наш город, - сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Марина Трескова.

Виновниками торжества, получившими грант «Новый учитель Ямала», стали: Елена Андреева, учитель математики школы № 1; Никита Бойко, учитель географии школы № 3; Владислав Богачёв, учитель истории и обществознании, экономики школы № 3; Иван Новичихин, учитель физики и информатики Гимназии г. Лабытнанги и Вероника Тимина, учитель русского языка и литературы Гимназии г. Лабытнанги.

Грант «Я - воспитатель Ямала» вручили педагогам детского сада «Снежинка» Ирине Щегловой и Ольге Ивашечкиной.

-Горжусь нашими молодыми педагогами! Верю: их яркий старт в профессию станет началом долгого успешного пути, - написала Марина Трескова.

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