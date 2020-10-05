В салехардском музее им. И.С. Шемановского пройдёт «День Сырка»

Фото: www.mvk.yanao.ru

В салехардском музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского пройдёт «День сырка», посвящённый ямальской рыбе. Мероприятие начнётся 10 октября и продлится с 12:00 до 18:00.

Как оказалось, выставка уже стала традиционной, в прошлом году организаторы провели «День муксуна».

В этом году героем культурно-просветительского гастрономического праздника стал сырок, представитель семейства сиговых. В крупных реках и озерах Ямала пелядь (обское название «сырок») является одной из основных промысловых видов рыб. Хотя пелядь считается озерно-речной рыбой, участков с быстрым течением она старается избегать, предпочитая озёра, старицы и просто медленные рукава

Пелядь очень комфортно себя чувствует и в замкнутых озёрах, из-за чего её рекомендуют как объект разведения в прудах, где она при благоприятных условиях может давать высокую рыбопродуктивность.

Праздник стартует с дегустации ухи, а дальше гостей ждут мастер-классы, экскурсии, квесты, интерактивные площадки, фотозоны и караоке.

Фото: www.mvk.yanao.ru

Кроме того, запланирована и уличная программа. На площадке возле музея будет расположен фуд-корт: продажа рыбной продукции и рыболовецких товаров, приготовление рыбных блюд (жареный сырок, уха), концертная программа и игровая зона.