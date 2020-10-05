Надымские волонтёры Победы присоединились к акции «Сад Памяти»

Фото: ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ • Ямало-Ненецкий А.О, соцсеть "ВКонтакте"

Надымские Волонтёры Победы присоединились к Международной акции «Сад Памяти», высадив новые деревья вблизи спортивно-оздоровительного комплекса «Арктика».

Сад Памяти - это наша дань уважения предкам. Акция является одновременно экологической и патриотической. Кроме озеленения своих городов, граждане вносят вклад в сохранение исторической памяти: каждый участник сажает дерево в честь ветерана, который воевал на фронте. Напомним, что в рамках мероприятия планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны в России и странах СНГ.

Организаторами Международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология».

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