Юным ямальцам напомнили о профилактике кариеса

Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"
Врач-стоматолог Юлия Плужникова побывала в гостях у старшеклассников трёх надымских школ, чтобы ещё раз напомнить о правилах гигиены полости рта и причинах возникновения кариеса.
Встреча началась с темы правильного питания, ведь чрезмерная тяга к сладкому - распространённая проблема среди подростков. Также на макете челюсти ребята продемонстрировали свои навыки в чистке зубов. В свою очередь Юлия Юрьевна показала, как это делать правильно и научила школьников пользоваться зубной нитью.
Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"
Также мероприятие прошло в детском саду «Росинка». Врач-стоматолог Ирина Голуб посетила маленьких северян, научив их правильно чистить зубки и ухаживать за полостью рта.
В конце необычных уроков все получили полезные подарки, которые напомнят ребятам о необходимости чистить зубы с ранних лет.
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