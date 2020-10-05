Юным ямальцам напомнили о профилактике кариеса

Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"

Врач-стоматолог Юлия Плужникова побывала в гостях у старшеклассников трёх надымских школ, чтобы ещё раз напомнить о правилах гигиены полости рта и причинах возникновения кариеса.

Встреча началась с темы правильного питания, ведь чрезмерная тяга к сладкому - распространённая проблема среди подростков. Также на макете челюсти ребята продемонстрировали свои навыки в чистке зубов. В свою очередь Юлия Юрьевна показала, как это делать правильно и научила школьников пользоваться зубной нитью.

Ямал - территория здоровья, соцсеть "ВКонтакте"

Также мероприятие прошло в детском саду «Росинка». Врач-стоматолог Ирина Голуб посетила маленьких северян, научив их правильно чистить зубки и ухаживать за полостью рта.

В конце необычных уроков все получили полезные подарки, которые напомнят ребятам о необходимости чистить зубы с ранних лет.

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