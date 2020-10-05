«Мой Ямальский - моя гордость»: уникальный фотоальбом появился в открытом доступе

Фото: www.mo-yamal.ru

Фотоальбом «Мой Ямальский - моя гордость!», выпущенный к 90-летнему юбилею автономного округа и самого района, появился в открытом доступе. Скачать его можно на сайте районной администрации во вкладке «Ямальский район на ладони».

Это сборник необычных фактов, которые отражает уникальность северной территории и иллюстрированы лучшими снимками местных авторов.

Он раскрывает удивительный мир - показывает самобытную жизнь оленеводов и рыбаков, красоту природы полуострова Ямал, историческое прошлое и современное развитие.

Ключевые темы издания: «На земле предков», «Ода северному оленю», «Жизнь вне кочевья», «Будущее за Ямалом» - раскрываются по мере прочтения.

Однако изучать альбом можно и не по порядку, ведь все его главы самостоятельны и уникальны, каждая из них будет интересна читателю.

Стоит добавить, что востребованность в таком издании сегодня велика, поскольку фотоальбом будет использоваться в качестве дополнительного пособия для воспитания подрастающего поколения в детских садах, школах и библиотеках Ямальского района.