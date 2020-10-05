Школьникам и педагогам Ямала расскажут о ЕГЭ-2021 Фото: pixabay.com

Разработчики ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) проведут в октябре серию онлайн-консультаций «На все 100!» для будущих участников экзаменов.

В ходе консультаций все школьники и педагоги смогут в простой и доступной форме получить информацию об ЕГЭ 2021 года: какова структура и содержание экзаменационной работы, какие изменения ждут выпускников, на какие задания стоит обратить особое внимание, как правильно выстроить работу по подготовке и какими доступными ресурсами стоит воспользоваться.

Консультации стартуют 5 октября в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YuoTube. В течение месяца ребята смогут получить информацию о подготовке к ЕГЭ по всем предметам, а также итоговому сочинению.

Кроме того, в соцсети «ВКонтакте» у всех желающих будет уникальная возможность напрямую задать разработчикам свои вопросы и получить ответы в онлайн-режиме.

Позднее видеозаписи опубликуют на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.

Расписание консультаций

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