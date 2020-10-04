Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 октября 2020 года увеличилось на 141 человек Фото: pixabay.com

На Ямале, как и во всем мире, продолжается пандемия корнавируса. За последние сутки количество больных увеличилось на 141 человека, а общее число инфицированных с начала периода составило - 15 944.

Из общего числа болеющих госпитализировано 527 жителей, 10 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 6 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 757 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 129 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в следующих местах: Новый Уренгой – 13 (за весь период – 4137), Салехард – 21 (за весь период – 1460), Ноябрьск – 28 (за весь период – 1452), Губкинский – 1 (за весь период – 1104), Муравленко – 17 (за весь период – 970), Тарко-Сале – 7 (за весь период – 858), Надым – 15 (за весь период – 579), Лабытнанги – 18 (за весь период – 409), п. Пангоды – 5 (за весь период – 191), п. Уренгой – 4 (за весь период – 134)

Излечились от коронавируса 5 человек, за весь период – 13 516.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8481 человек с COVID-19, с начала периода – 1 215 001. Выздоровевших – 3284, за весь период – 979 143. Умерших – 107, с начала периода – 21 358.