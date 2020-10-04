Погода на Ямале на 3 октября: пасмурно, но без осадков
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В воскресенье, 4 октября, по прогнозам синоптиков, в Салехарде переменная облачность и дождь. Днём +2, ночью +3. Ветер 4-8м/с.
Ноябрьск: пасмурно, но без осадков. Днём +1, ночью -1. Ветер 6-8 м/с.
Надым: облачно и снег с дождём. Днём +3, ночью +2. Ветер 4-7 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность и без осадков. Днём +2, ночью +1. Ветер 6-9м/с.
Губкинский: пасмурно и без осадков. Днём +2, ночью +1. Ветер 5-8 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и без осадков. Днём +1, ночью температура без изменений. Ветер 5-8 м/с.
Муравленко: пасмурно и без осадков. Днём +2, ночью 0. Ветер 6-8 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность и небольшой дождь. Днём +3, ночью +4. Ветер 5-7м/с.