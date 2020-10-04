Погода на Ямале на 3 октября: пасмурно, но без осадков Фото: pixabay.com

В воскресенье, 4 октября, по прогнозам синоптиков, в Салехарде переменная облачность и дождь. Днём +2, ночью +3. Ветер 4-8м/с.

Ноябрьск: пасмурно, но без осадков. Днём +1, ночью -1. Ветер 6-8 м/с.

Надым: облачно и снег с дождём. Днём +3, ночью +2. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и без осадков. Днём +2, ночью +1. Ветер 6-9м/с.

Губкинский: пасмурно и без осадков. Днём +2, ночью +1. Ветер 5-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и без осадков. Днём +1, ночью температура без изменений. Ветер 5-8 м/с.

Муравленко: пасмурно и без осадков. Днём +2, ночью 0. Ветер 6-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и небольшой дождь. Днём +3, ночью +4. Ветер 5-7м/с.