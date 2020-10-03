В Новом Уренгое расконсервируют инфекционный госпиталь на базе НГХК

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое инфекционный госпиталь, расположенный на базе НГХК, будет расконсервирован. Там будут лечить пациентов с лёгкой формой COVID-19. Информацию об этом сообщил врио главы города Андрей Воронов на своей странице в «Instagram».

Такие меры были приняты из-за увеличившегося числа больных с коронавирусом в стационаре. За несколько дней число занятых коек выросло с 70 до 90, в том числе вахтовики и пациенты из Тазовского, Красноселькупа и Тарко-Сале.

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

-Эти меры нужны, мы должны быть готовы к любым событиям. А достаточный коечный фонд - главный задел, который нужно предусмотреть. Ситуация с распространением COVID-19 остаётся напряжённой, мы видим рост новых случаев в округе. Сейчас действуем, учитывая опыт работы в пиковый период в мае-июне, - написал Андрей Воронов.

Напомним, что в городе завершается строительство нового инфекционного госпиталя, которое началось 4 месяца назад. Часть помещении уже находится в чистовом виде. Подъездная дорога полностью заасфальтирована, осталось лишь завершить благоустройство территории.