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В Салехарде прошла приёмка выполненных работ на объектах капремонта сезона-2020.

Проводила её специальная комиссия, в состав которой вошли: представители регионального департамента государственного жилищного надзора, Фонда капитального ремонта МКД, технического заказчика, подрядной организации, управляющих компаний и Общественной палаты.

Эксперты оценили качество ремонта в двух многоквартирных домах по адресам: Зои Космодемьянской, 5 и Республики, 60.

В первом здании привели в порядок фасад, цокольный этаж и входные группы с устройством окон и дверей в местах общего пользования.

Во втором - заменили систему электроснабжения: в подъездах появились новые этажные щиты и светильники со встроенными датчиками движения.

Замечаний к выполненным работам со стороны комиссии не возникло.

Всего по Салехарду в краткосрочный план 2020 года вошло 18 многоквартирных домов. Из них капитальные ремонты прошли в десяти. Основной вид проделанных работ: ремонт фасадов, крыш и замена внутридомовых инженерных сетей. Ещё восемь отремонтируют в следующем году.

Все работы выполнены на средства, уплаченные собственниками жилья в качестве ежемесячных взносов на капитальный ремонт, а также на средства господдержки и окружного бюджета.