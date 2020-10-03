Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 октября 2020 года увеличилось на 134 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Суббота ознаменовалась для жителей региона печальной новостью: ещё один человек скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших достигло 101.

Как сообщила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова, организм пожилого мужчины из Муравленко не справился. Врачи боролись до последнего, но интенсивная терапия не помогла. Пациенту было 72 года, он имел серьезные хронические заболевания сердца и легких

Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили ещё у 134 ямальцев, с начала периода - 15 803.

Из общего числа болеющих госпитализировано 507 жителя, 6 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 5 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 745 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 122 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 31, Салехарде - 28 и Лабытнанги - 14.

Далее идут: Муравленко - 18, Надым - 9 и посёлок Пангоды - 7.

Замыкают список: Губкинский - 6, Новый Уренгой - 4, Тарко-Сале и село Гыда - 3, а также посёлки Уренгой, Аксарка и Антипаюта - 1.

Всего в районе было проведено 6 353 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 22 человека, за весь период – 13 511.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 859 человека с COVID-19, с начала периода - 1 204 502. Выздоровевших - 5 563, за весь период - 975 859. Умерших - 174, с начала периода - 21 251.