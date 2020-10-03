Пожарные Губкинского тренировались тушить пожар в деревянном доме

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Губкинском сотрудники 12-ой спасательной части города провели пожарно-тактическое занятие по отработке тушения огня в деревянных домах.

Такие учения сотрудники МЧС организуют постоянно. Их основная цель - тренировка личного состава по эвакуации людей, слаженных действий при ликвидации пожара и проведение аварийно-спасательных работ.

По итоговому замыслу, пожар произошёл в двухэтажном деревянном расселённом доме. Возгорание началось в одной из квартир. После сигнала спасатели немедленно прибыли к месту вызова, провели боевое развёртывание и в составе звена газодымозащитной службы вошли в условно горящие здание.

Условное возгорание было ликвидировано в кротчайшие сроки. Пожарные успешно справились с поставленными задачами по разведке, эвакуации и тушению условных очагов горения. Таким образом, тактический замысел учения был полностью отработан