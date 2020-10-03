В Ноябрьске наградили участников проектов «Уютный Ямал» и «РИТМ»

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Ноябрьска Алексей Романов наградил участников и победителей сразу двух проектов инициативного бюджетирования: регионального - «Уютный Ямал» и муниципального - «РИТМ».

Изначально была заявлена 21 идея, но до следующий стадии смогли дойти только 12. В итоге в следующем году будут реализованы 6 проектов, за которые активно голосовали горожане.

-На создание этих проектов вы потратили своё личное время, стараясь принести пользу не только жителям своего микрорайона, но и всему городу. Благодарю всех участников за внимание и неравнодушие, желание сделать Ноябрьск ещё более благоустроенным, уютным и красивым. Большое вам спасибо, - поблагодарил ноябрян градоначальник.

Напомним, что победу одержали следующие проекты: природно-этнографический комплекс «НУМ», создание крытой спортивной площадки в микрорайоне Железнодорожников, парковка в «восьмом» микрорайоне, а также детские и спортивные площадки во дворе дома №12 по улице Дзержинского, Энтузиастов, 5-А и на Шевченко «Мамонтенок».