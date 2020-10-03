Погода на Ямале на 3 октября: снег с дождём и сильный ветер

Погода на Ямале на 3 октября Фото: pixabay.com

В субботу, 3 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и дождь. Днём +4, ночью 0. Ветер 8-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег с с дождём. Днём +7, ночью 0. Ветер 8-15 м/с.

Надым: облачно и снег с дождём. Днём +7, ночью +1. Ветер 7-16 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и снег с дождём. Днём +6, ночью 0. Ветер 12-18 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег с дождём. Днём +7, ночью +1. Ветер 10-18 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег с дождём. Днём +7, ночью +1. Ветер 9-17 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег с дождём. Днём +7, ночью 0. Ветер 10-18 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и небольшой дождь. Днём +4, ночью 0. Ветер 7-12 м/с.