Новоуренгойцев призывают поделиться своим мнением относительно будущего этнопарка

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Жителей Нового Уренгоя призывают поделиться своим мнением относительно будущего этнопарка. Сбор предложений по этой теме проходит на платформе «Предлагай» интернет-портала «Живем на Севере».

Будущий этнопарк станет визитной карточкой для Нового Уренгоя. В его работе будет отражена многонациональная и поликультурная специфика региона. Такая особенность даст значительный толчок к развитию делового, спортивно-оздоровительного и культурно-познавательного туризма.

На первом этапе планируется разработка макета территорий с учетом мнений и рекомендаций этнографов, краеведов и архитекторов. Однако особенно важно - привлечь к этому вопросу общественность.

Только совместными усилиями можно создать интересный проект, способный стать примером успешного позиционирования не только Нового Уренгоя, но и всего округа.

Сбор предложение продлится до 1 ноября, затем пройдет голосование за лучшие варианты.

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