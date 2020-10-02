В Салехарде появятся дополнительные парковки по двум адресам

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде начались работы по обустройству дополнительных парковочных мест по адресу: улица Чубынина, 19 и улица Манчинского, 18 со стороны улицы Свердлова. На данных территориях расположены объекты социального и коммерческого назначения, которые часто посещают горожане. В связи с этим посетители были вынуждены оставлять свои авто на узком проезде или парковаться на газонах.

Жители не раз обращались в адрес администрации и главы города с просьбой устранить проблему. В итоге решение найдено.

В настоящее время ведутся подготовительные работы, в скором времени проезд будет расширен и появятся долгожданные парковочные места. Таким образом, помех для движения транспорта, в том числе для автомобилей специальных служб, не будет.

Стоит добавить, что при обустройстве парковки особое внимание уделено сохранению деревьев. Согласно контракту, зелёные насаждения будут бережно пересажены в другие места. Все работы завершатся до 15 октября.

Напомним, что недавно в городе прошли ещё одни ремонтные работы возле школы искусств. Тогда рабочие обновили парковку и расширили проезжую часть.