В Ноябрьске может пройти аукцион, на котором представят работы жителей с ограниченными возможностями

Фото: официальная страница Алексея Романова в "Instagram"

Семья Котовых из Ноябрьска подарила Алексею Романову картину, посвящённую 45-летию города. На ней изображён парк развлечений в тёплый летний день.

-Айгюль и Дмитрий участники проекта «Инклюзивная творческая мастерская», его на грантовые средства губерантора ЯНАО инициировал индивидуальный предприниматель Андрей Савенко. Проект предполагает создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Совместно с центром занятости, были трудоустроены пять ноябрян. Был проведён мастер-класс, где под руководством профессионального художника Екатерины Евтушенко участники творческой мастерской учились рисовать, - сообщил на своей страницу в «Instagram» градоначальник.

Также Алексей Романов обсудил с ребятами идею проведения благотворительного аукциона, на котором свои работы могли бы представить жители с ограниченными возможностями здоровья. Айгюль и Дмитрий поддержали такую идею.

В конце встречи глава города поблагодарил Котовых за их красочную работу. По его словам, молодые люди видят мир в ярких тонах, они оптимистично настроены и дальше готовы реализовывать свой потенциал.