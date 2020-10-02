Несовершеннолетнего жителя Нового Уренгоя будут судить за угон автомобиля Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое завершилось расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Юноша обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц, по предварительному сговору».

Было установлено, что в марте текущего года 20-летний парень и его 17-летний приятель проникли в оставленную без присмотра машину, завели её и поехали кататься. Когда им это надоело, они оставили автомобиль на обочине дороги.

В ходе предварительного следствия уголовное дело в отношении совершеннолетнего жителя выделено в отдельное производство. Помимо основного обвинения он будет отвечать по ч.4 ст.150 УК РФ «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ещё одна похожая история произошла в городе зимой. Тогда двое подростков начали угрожать своему знакомому, что изобьют его, если он не принесёт ключи от отцовского автомобиля.